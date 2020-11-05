Ларионов — о 6:2 с Финляндией: ребята сплотились и показали русский характер

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал результат матча первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).
«Неплохой матч, посмотрим и изучим какие-то эпизоды и будем готовиться к следующему мачту со шведами. Ребята сплотились за короткое время, забили хорошие голы, показали русский характер, довели матч до уверенной победы.
Удивил ли счёт 6:2? Мы не знали соперника, знали только, что у них зрелые игроки. Сделали акцент на игру нашей команды. Безусловно, такой счёт нас не может не радовать. Не думаю, что ребята сегодня удивили. Знаем о сильных сторонах каждого нашего игрока, мы собрали интересную команду. Кончено, феноменально сыграл наш вратарь Ярослав Аскаров, это придало уверенности всем ребятам», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 5 ноября 2020
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