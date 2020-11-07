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Защитник «Эдмонтона» Клефбом пропустит следующий сезон из-за травмы плеча

Защитник «Эдмонтона» Клефбом пропустит следующий сезон из-за травмы плеча
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом рискует пропустить следующий сезон из-за хронической травмы плеча. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кен Холланд.

«Я планирую, что Оскар не сыграет в следующем сезоне. Другое развитие событий будет сюрпризом. Приятным сюрпризом», – приводит слова Холланда The Score.

В минувшем регулярном чемпионате Клефбом принял участие в 62 матчах за «Эдмонтон», записав на свой счёт 34 (5+29) очка при показателе полезности "-17" и 24 минутах штрафного времени. В плей-офф он провёл 4 матча и набрал 2 (0+2) очка.

Клефбом всю карьеру в НХЛ защищает цвета «нефтяников». Впервые шведский хоккеист сыграл за основную команду «Эдмонтона» в сезоне-2013/2014. В прошлом чемпионате Клефбом пропустил 20 матчей из-за травмы руки.

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