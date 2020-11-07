Защитник «Эдмонтона» Клефбом пропустит следующий сезон из-за травмы плеча

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом рискует пропустить следующий сезон из-за хронической травмы плеча. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кен Холланд.
«Я планирую, что Оскар не сыграет в следующем сезоне. Другое развитие событий будет сюрпризом. Приятным сюрпризом», – приводит слова Холланда The Score.
В минувшем регулярном чемпионате Клефбом принял участие в 62 матчах за «Эдмонтон», записав на свой счёт 34 (5+29) очка при показателе полезности "-17" и 24 минутах штрафного времени. В плей-офф он провёл 4 матча и набрал 2 (0+2) очка.
Клефбом всю карьеру в НХЛ защищает цвета «нефтяников». Впервые шведский хоккеист сыграл за основную команду «Эдмонтона» в сезоне-2013/2014. В прошлом чемпионате Клефбом пропустил 20 матчей из-за травмы руки.
- 7 ноября 2020
-
15:42
-
15:34
-
15:00
-
14:41
-
13:53
-
13:38
-
13:21
-
13:00
-
12:42
-
12:24
-
11:56
-
11:47
-
11:29
-
10:59
-
10:16
-
09:55
-
09:34
-
09:25
-
09:00
-
08:37
-
08:25
- 6 ноября 2020
-
23:45
-
23:27
-
23:00
-
22:46
-
22:40
-
22:31
-
22:17
-
21:51
-
21:21
-
21:00
-
20:45
-
20:24
-
19:52
-
19:35