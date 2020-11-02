«Эдмонтон» подтвердил переход нападающего Доминика Кагуна

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» объявил на своём официальном сайте о подписании контракта с 25-летним немецким нападающим Домиником Кагуном. Форвард подписал однолетнее соглашение на сумму $ 975 тыс.
В феврале 2020 года Доминик Кагун был обменян из «Питтсбург Пингвинз» в «Баффало Сэйбрз» сразу на двух игроков – форвардов Конора Шири и Эвана Родригеса. Согласно своему прошлому двухлетнему контракту, подписанному в 2018 году с «Чикаго Блэкхоукс», он заработал $ 7,75 млн ($ 3,8 млн в год).
В прошлом сезоне 25-летний форвард провёл 50 встреч за «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 27 (10+17) очков при показателе полезности «+6». Ещё 6 матчей он провёл в составе «Баффало» – 4 (2+2) очка и коэффициент полезности «+2».
- 2 ноября 2020
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