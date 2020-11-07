Аскаров побил рекорд Шестёркина, став самым молодым вратарём, победившим в серии буллитов
Сегодня, 7 ноября, сборная России одержала вторую победу в матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла — с командой Швеции. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.
Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерации хоккея России, голкипер сборной России Ярослав Аскаров стал самым молодым голкипером сборной, который одержал победу в серии послематчевых бросков.
Возраст Аскарова составляет 18 лет, 4 месяца и 22 дня. Предыдущим рекордсменом был Игорь Шестёркин, которому 16 апреля 2016 года, в день матча между сборной России и сборной Словакии (2:1), было 20 лет, 3 месяца и 17 дней.
Сборная России по буллитам обыграла Швецию, одержав вторую победу на Кубке Карьяла
- 7 ноября 2020
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