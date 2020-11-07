Сборная России по буллитам обыграла Швецию, одержав вторую победу на Кубке Карьяла

Сборная России одержала вторую победу в матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Швеции. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Календарь матчей Еврохоккейтура сезона-2020/2021

Команды долгое время не могли открыть счёт, в первых двух периодах оставив ворота в неприкосновенности. Однако за пять минут до конца третьего игрового отрезка Антон Ведин вывел шведов вперёд. Тем не менее сборная России, заменив Ярослава Аскарова на шестого полевого, смогла сравнять счёт. За минуту и 11 секунд до конца периода шайбу забросил Родион Амиров. Овертайм победителя не выявил. В серии буллитов победу россиянам принёс бросок Василия Подколзина.

В заключительном матче турнира завтра, 8 ноября, сборная России сыграет с Чехией, а Швеция — с командой Финляндии.



Напомним, в первом матче Кубка Карьяла россияне разгромили сборную Финляндии со счётом 6:2. Одним из главных героев встречи стал форвард сборной России Егор Афанасьев, в его активе один гол и две результативные передачи.