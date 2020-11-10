Фридман: если НБА стартует 22 декабря, то неужели хоккеисты должны ждать до февраля?

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман поделился мнением, когда и как может начаться новый сезон Национальной хоккейной лиги.
«Руководство НХЛ и ассоциации игроков поддерживают регулярные контакты. Хоккеисты, с которыми я разговаривал, готовы обсуждать возвращение хоккея. В НБА недавно проголосовали за начало сезона 22 декабря, и, естественно, НХЛ ставит вопрос о том, может ли она ориентироваться на те же временные рамки. Идея начать играть 1 января имеет смысл, но есть проблема с рождественскими каникулами.
Дело в том, что если вы хотите начать играть 1 января, то нужно начинать тренировочный лагерь в середине декабря. Это может поставить всех в ситуацию, когда игроки начали тренироваться, а потом наступило Рождество, и снова пора делать перерыв. Думаю, что рождественские каникулы — главная вещь, о которой придётся договариваться. Если НБА начнёт в конце декабря, это усилит разговоры об НХЛ. Все начнут задавать себе вопросы: если баскетболисты уже стартуют, неужели мы должны ждать до февраля? В последние несколько дней многие люди задавали этот вопрос», — отметил Фридман в радиоэфире Sportsnet 590 The Fan.
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