Айзерман — о сезоне НХЛ: мы сможем придумать план, но я не знаю, как он будет выглядеть
Генеральный менеджер «Детрой Ред Уингз» Стив Айзерман уверен, что НХЛ и Ассоциация игроков разработают план проведения сезона-2020/2021 в условиях пандемии коронавируса.
«Смотрю на это с оптимизмом. Я надеюсь. У меня нет никакого контроля над этим, этот вопрос находится в ведении лиги. Думаю, что лига и профсоюз превосходно взаимодействуют. Насколько я понимаю, сейчас они работают вместе, чтобы разработать план.
В конечном счёте мы ограничены международными правительствами – это касается вопроса пересечения границы между Канадой и США, — а также органами власти штатов и муниципалитетов. Похоже, мы сможем придумать какой-то план, но я не знаю, как он будет выглядеть в деталях», – цитирует Айзермана The Score.
Айзерман: «Детройт» может сидеть и жалеть себя, но таков регламент драфт-лотереи
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