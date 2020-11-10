Айзерман — о сезоне НХЛ: мы сможем придумать план, но я не знаю, как он будет выглядеть

Генеральный менеджер «Детрой Ред Уингз» Стив Айзерман уверен, что НХЛ и Ассоциация игроков разработают план проведения сезона-2020/2021 в условиях пандемии коронавируса.

«Смотрю на это с оптимизмом. Я надеюсь. У меня нет никакого контроля над этим, этот вопрос находится в ведении лиги. Думаю, что лига и профсоюз превосходно взаимодействуют. Насколько я понимаю, сейчас они работают вместе, чтобы разработать план.



В конечном счёте мы ограничены международными правительствами – это касается вопроса пересечения границы между Канадой и США, — а также органами власти штатов и муниципалитетов. Похоже, мы сможем придумать какой-то план, но я не знаю, как он будет выглядеть в деталях», – цитирует Айзермана The Score.