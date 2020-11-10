«Авангард» снова отправил Грицюка в ВХЛ. Он выиграл Кубок Карьяла со сборной России
«Авангард» вновь отправил форварда Арсения Грицюка в Высшую хоккейную лигу, информирует пресс-служба омского клуба. Он будет выступать за клуб-партнёр «ястребов» в лиге – новокузнецкий «Металлург».
В нынешнем сезоне 19-летний нападающий сыграл шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ со средним игровым временем 05.36. В двух матчах регулярного чемпионата ВХЛ набрал 1 (0+1) очко, а в шести матчах за «Омских Ястребов» в регулярке МХЛ – 9 (4+5) баллов. В составе сборной России принял участие в победном Кубке Карьяла, где выходил на лёд во всех трёх матчах.
«Нападающий Арсений Грицюк командирован в фарм-клуб «Авангарда» – новокузнецкий «Металлург». Желаем удачи и ждём возвращения!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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