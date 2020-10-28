На родине Капризова и Бобровского умирает хоккей. В пропасть «Кузню» подтолкнула КХЛ

У «Металлурга» глубокий управленческий кризис, нет стадиона, а про молодёжку лучше не вспоминать.

Новокузнецк очень долго был важной точкой на хоккейной карте России. На рубеже веков здесь играла команда, способная бороться за медали Суперлиги, здесь прошёл первый Матч звёзд в истории нашего хоккея, здесь вырастили и воспитали немало великолепных игроков.

Илья Сорокин, Кирилл Капризов, Сергей Бобровский гордо несут знамя новокузнецкого хоккея, но у самого клуба – огромные проблемы. В 2017 году «Металлург» исключили из КХЛ, команда пропала с радаров повышенного внимания общественности и быстро стала загибаться.

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«Кузня» никогда не была богатым клубом. Генеральный спонсор «ЕВРАЗ» — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира – деньги команде давал, но не баловал, а в трудные периоды снижал финансирование настолько, что, казалось, вот-вот откажется от своего непрофильного актива. «Металлург» довольствовался малым, массово подключал молодёжь и жил по средствам, особо ни на что не претендуя в эпоху гонок финансового вооружения команд, которых любят спонсоры. До поры до времени такое положение «Кузни» всех в КХЛ устраивало, но новый президент лиги Дмитрий Чернышенко объявил войну аутсайдерам, и «Металлург» пал в числе первых. «ЕВРАЗ» мог спасти положение, но не захотел, так как компании было, по сути, наплевать, на каком уровне будет выступать хоккейная команда. Новых спонсоров, разумеется, не нашлось, а лига решила не помогать «Кузне» и просто выставила клуб с историей, традициями, болельщиками и классной школой за порог.

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Поначалу казалось, что в ВХЛ «Металлургу» будет даже лучше. Там «Кузня» при своём скромном бюджете оказалась самым богатым клубом и получила возможность, которой не было в КХЛ – бороться за трофеи. Можно было рассчитывать, что на команду, которая больше не является поставщиком очков для сильных мира сего, станут лучше ходить болельщики, в городе вернётся живой интерес к хоккею, ну а школа продолжит работать, как ни в чём не бывало. Но всё это были наивные мечты.

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За три года в ВХЛ «Металлург» только деградировал. В первый сезон клуб дошёл до четвертьфинала Кубка Петрова, в следующем турнире вылетел уже в первом раунде, ну а в прошлом чемпионате «Кузня» и вовсе не вышла в плей-офф. Сейчас «Металлург» стал фарм-клубом «Авангарда», но сотрудничество с благополучной и мощной организацией пока ничего не даёт команде с Кузбасса. Да и не должно было дать, ведь «Авангард» не подписывался решать проблемы Новокузнецка.

Спортивный результат «Металлурга» — это ещё полбеды. Главная головная боль новокузнечан – домашняя арена. Весной 2019-го Дворец спорта кузнецких металлургов ушёл на реконструкцию, предполагалось, что после капитального ремонта стадион станет настоящей жемчужиной спортивного Кузбасса, которая примет «Металлург» уже в октябре 2020 года.

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Но все сроки были завалены, и уже летом «Кузне» пришлось искать временный дом для проведения матчей ВХЛ. Изначально «Металлург» хотел перебраться в Саранск на новый стадион, рассматривались варианты с дворцами в Кемеровской области, но «Кузня» хотела вернуться домой по ходу чемпионата, а это категорически не устраивало лигу. В результате «Металлург» начал сезон-2020/2021 на небольшом (600 зрителей) коммерческом стадионе «Кузнецкий лёд». Там же вынуждена ютиться и молодёжка «Кузнецкие Медведи».

Мощностей стадиона, разумеется, не хватает на две команды, поэтому последние матчи новокузнецкая команда МХЛ проводит на выезде, являясь номинальными хозяевами.

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В реконструкции домашней арены, по большому счёту, нет ничего страшного, это даже нормальный процесс. Но проблема Новокузнецка в том, что работы на стадионе сейчас практически остановлены. К тому же некоторые источники сообщают о вопиющих нарушениях в процессе реконструкции. Так, подрядчик ООО «Арена» из Барнаула, получивший контракт на выполнение ремонта на безальтернативной основе, не включил в список работ обследование технического состояния конструкций, хотя стадион был построен ещё в 1984 году. Сейчас на эти изыскания объявлен новый тендер, а это значит, что сроки окончания ремонта будут ещё сдвигаться на неопределённое время. Похоже, что домашний стадион «Металлурга» становится объектом распила денежных средств, и никто сейчас не может точно сказать, когда «Кузня» сможет вернуться домой. Полный демонтаж внутренних помещений проведён, но работы встали, и как бы Дворцу спорта кузнецких металлургов не превратиться в очередной российский долгострой, до которого никому нет дела.

Низкие спортивные результаты, непонятная ситуация с ареной – «Металлург» окружён проблемами. При этом новокузнецкая молодёжка всегда была той спасительной соломинкой, за которую раньше хватался несчастный клуб. Но сейчас, увы, и на этом фронте творится полный бардак. «Кузнецкие медведи» с момента перевода главной команды города в ВХЛ не вылезают со дна турнирной таблицы Молодёжной лиги, при этом руководство, кажется, просто издевается над командой, меняя тренеров «Медведей», как перчатки. За последний год, например, сменилось сразу пять наставников, но результата как не было, так и нет – «Кузнецкие медведи» и в нынешнем сезоне плетутся в хвосте и терпят унизительные поражения. Вероятно, дело не в тренерах, а в самих руководителях, которые не принимаются за исправление ситуации, а лишь создают видимость работы. На выходе же Новокузнецк получает бездомную и как никогда слабую молодёжку, не способную не только выпускать новых звёздочек мирового масштаба, но даже подпитывать кадрами клуб уровня ВХЛ.

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Всё говорит о том, что хоккей в Новокузнецке умирает. Кто в этом виноват? Можно указать на нерадивый «ЕВРАЗ», не желающий тратить кучу денег на убыточный спортивный проект. Но какой смысл пенять на спонсоров из-за того, что в его верхушке нет людей, больных хоккеем?

Можно обвинить постоянно меняющихся в клубе руководителей, превративших за последние годы «Металлург» в посмешище. Это будет близко к истине, но тогда нужно спрашивать и с тех людей, кто назначает незадачливых и жадных функционеров, думающих только о своём кармане, на руководящие посты. То есть опять закруглить проблему на отсутствии надёжного и заинтересованного спонсора.

Но, на мой взгляд, нужно посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Кризис управления был ведь в «Металлурге» и раньше, просто не принимал такие острые формы. Всё усугубилось, когда «Кузню» выгнали из КХЛ. И это именно наша лига виновата в бедственном положении одного из самых хоккейных городов нашей страны.

Пока «Металлург» был в элите нашего хоккея, он был под присмотром КХЛ и общественности, о нём писали в федеральной прессе. Руководители «Кузни» старались хоть как-то соответствовать статусу члена второй по силе лиге в мире, зная, что с них могут строго спросить за бардак и самоуправство. А сейчас «Металлург» не нужен никому за пределами Новокузнецка, поэтому там и творят, что хотят. Собственными руками уничтожают молодёжку, дают контракт на реконструкцию арены подрядчику с сомнительной репутацией и позволяют себе пролетать мимо плей-офф с самым большим бюджетом в лиге.

В эту пучину самодурства «Металлург» и столкнула КХЛ. Лига хотела избавиться от ни на что не претендующего аутсайдера, а в результате фактически загубила симпатичный российский клуб, который нельзя было оставлять без присмотра. Кстати, от порочащих репутацию лиги команд КХЛ тоже не избавилась – нет «Кузни», зато есть «Куньлунь», «Сочи», рижское «Динамо»…

«Металлург» и весь новокузнецкий хоккей очень жалко. Хочется, чтобы время вернулось назад и Дмитрий Чернышенко наконец понял, что идея с рейтингом не очень хороша. Потому что она заносит кинжал над знаковыми для нашего хоккея регионами, которые могут просто умереть без клубов высшего уровня.