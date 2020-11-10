СКА показал новый дизайн маски голкипера Бердина
В Сети появились фотографии новой маски голкипера санкт-петербургского СКА Михаила Бердина.
Посмотреть фотографии можно в «твиттере» хоккейного клуба СКА.
22-летний Бердин в минувшем сезоне выступал за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипег Джетс» в Американской хоккейной лиге. Россиянин провёл в регулярном чемпионате 42 матча, отражая 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,89. Также вратарь отметился двумя результативными передачами.
Права на голкипера в России принадлежали ХК «Сочи», однако 15 сентября клубы произвели обмен, в результате которого петербургскому клубу перешли права на голкипера Бердина, «Сочи» получил права на шведского центрфорварда Оскара Стена.
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14 хоккеистов «Йокерита» находятся в списке травмированных перед матчем со СКА
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