Московское «Динамо» прервало победную серию «Витязя»
Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Михал Чайковски, в активе которого 2 (1+1) очка. Единственную шайбу у хозяев забросил Михаил Смолин.
Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия подольского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится со СКА, а «Динамо» в Москве — с череповецкой «Северсталью». Обе встречи состоятся 12 ноября.
- 10 ноября 2020
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