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Московское «Динамо» прервало победную серию «Витязя»

Московское «Динамо» прервало победную серию «Витязя»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Михал Чайковски, в активе которого 2 (1+1) очка. Единственную шайбу у хозяев забросил Михаил Смолин.

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия подольского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится со СКА, а «Динамо» в Москве — с череповецкой «Северсталью». Обе встречи состоятся 12 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2020, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Чайковски (Кагарлицкий, Шипачёв) – 06:58' (5x5)   0:2 Пулккинен (Чайковски, Хиетанен) – 09:15' (5x5)   1:2 Смолин (Головков) – 26:13' (5x5)
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