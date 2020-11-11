Малкин: Кросби — мой самый близкий друг. Мне он импонирует как человек

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о многолетнем партнёре Сидни Кросби.

«Думаю, это мой самый близкий друг. Мы и семьями дружим. Я уже не раз говорил и буду повторять, что Сидни мне больше не как хоккеист импонирует, а как человек. Я знаком и с его семьёй, и с его невестой.



Если этот человек придёт к вам в студию, это будет самый скромный спортсмен из всех, с кем вам приходилось общаться, несмотря на все его регалии, медали и кубки», – приводятся слова Малкина на сайте «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 33-летний Кросби принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, записав на свой счёт 47 (16+31) очков при показателе полезности «-8» и 15 минутах штрафного времени. В плей-офф канадец провёл четыре встречи, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+3».