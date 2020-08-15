В «Питтсбурге» из Малкина снова делают виноватого. Почему ему будет лучше в другом клубе

После того как «Питтсбург» не сумел в нулевом раунде в четырёх матчах вскрыть 24-ю команду лиги и Кэри Прайса, стало понятно, что остававшееся и так едва открытым чемпионское окно «Пингвинов» окончательно захлопнулось. После этого было очевидно, что после раннего провала в команде из Пенсильвании полетят головы. Вопрос был только чьи? Когда ты на протяжении 13 сезонов перманентно попадаешь в плей-офф с чёткими претензиями на Кубок Стэнли, то так неожиданно и глупо падать с вершины всегда невыносимо больно. Тем более, что победы у руководства и болельщиков вызывают привыкание как самый сильнодействующий наркотик. Так что, кадровая экзекуция в «Питтсбурге» была неизбежной.

Пока капитан Сидни Кросби напрямую печально констатировал, что, вероятно, чемпионское окно для «Пингвинов» закрылось и уповал на возраст лидеров команды, а главный тренер Майк Салливан рассказывал, что Кросби, Малкин и Летанг ещё способны играть на элитном уровне, генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд не юля говорил, что изменения в команде будут, но в то же время заверил, что обменивать своих лидеров он не намерен:



«Что-то у нас идёт не так, изменения необходимы. Однако планирую двигаться вперед с тем костяком игроков, который есть. В нашем составе хорошие хоккеисты, он ещё покажут хороший хоккей. Всегда говорю: если есть вариант серьёзного обмена, его нужно рассмотреть, но не планирую активно искать обмен для наших основных игроков».

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд Фото: Joe Sargent/Getty Images

Удивительно, но первым под раздачу попал не Майк Салливан, а его помощники Сергей Гончар, Марк Рекки и Жак Мартен, с которыми попросту не стали продлевать контракты. Расставание с тремя специалистами выглядит как банальный поиск крайних, а не реальное решение игровых проблем пенсильванцев. В то же время для Майка Салливана это не просто неприятный звоночек, а настоящий удар в царь-колокол, от который должен привести его в чувство. Два Кубка Стэнли, выигранные американский коучем с «Пингвинами» — стали иммунитетом, защитившим его увольнения. И при ещё одном провале этот оберег уже стопроцентно не сработает. Спас Салливана и новый четырёхлетний контракт, подписанный прошлым летом. Для Рутерфорда быстрое увольнение 52-летнего рулевого было бы автоматическим признанием собственной ошибки.

Фото: Jeanine Leech/Getty Images

Казалось бы, менеджер «Питтсбурга» сразу пресёк на корню слухи об обмене кого-то из стремительно стареющих лидеров, уже не способных, как раньше, на своём горбу тащить команду. Но вчера Рутерфорд, комментируя игру Кросби, подлил масла в огонь, который сам же несколько дней назад пытался потушить:



«Сид всегда остаётся лидером. В этом плане ничего не меняется. Его отношение к делу всегда на уровне. Он капитан команды. … В этом плане меня ничего не беспокоит. Но от некоторых других я жду большего.



Смогут ли они и дальше вести команду за собой, будут ли они по-прежнему примером для других? Или кто-то ещё должен сделать шаг вперёд?



Может быть, лучше сделать ставку на молодых, голодных ребят, которые получают удовольствие от того, что каждый день приходят на каток. Над этим я сейчас размышляю».

Совпадение или нет, но очередные и не обоснованные дифирамбы Кросби, появилась в аккурат после того, как североамериканский гуру инсайдов Эллиот Фридман высказал мнение, что единственный способ встряхнуть «Питтсбург» — это обменять Малкина или Кросби.

Фридман: единственный способ встряхнуть «Питтсбург» — обменять Малкина или Кросби

Ещё до начала плей-ин, отвечая на вопрос о том, будут ли слухи об обмене Малкина этим летом, Рутерфорд иронично заверил, что они будут только, если кто-то их выдумает. Однако его вчерашние слова выглядят, как минимум, угрожающе. Особенно настораживают последние строчки. Если игра уже далеко не Малыша Сида босса пенсильванцев устраивает, то значит, что под раздачу могут попасть два других лидера «Пингвинз» Крис Летанг и Евгений Малкин, завалившие серию до трёх побед.



Если подумать, то в словах Рутерфорда нет ничего удивительного. Представить ситуацию, в которой лицо франшизы и одного из самых титулованных игроков в истории хоккея обменяют, практически нереально. Как бы в «Питтсбурге» не обожали Джино, в клубной иерархии он находится пусть и чуточку, но ниже Кросби, который вдобавок банально ближе к владельцу клуба Марио Лемье. Забавно, что после откровенно провального плей-ин в Северной Америке кости перемываются именно Малкину, тащившему «Питтсбург» в «регулярке» пока звёздный партнёр с 87 номером периодически отдыхал в лазарете. Но вопрос не в том, заслужил ли Малкин критику, а в том, неужели её не заслужил Кросби?

Сидни Кросби и Марио Лемье Фото: Joe Sargent/Getty Images

Разве Малкин виноват в том, что мягко говоря не выручил Мэтт Мюррей, в котором видели наследника Марка-Андре Флери? Разве Малкин виноват, что у «Питтсбурга» нет глубины, а в третье тройке уже не подаёт признаков жизни 40-летний Патрик Марло? Может быть Джино помог раствориться в плей-ин остальным лидерам «пингвинов»? Слабая игра россиянина — не корень проблем «Питтсбурга», а всего лишь одна из причин августовского провала. Тем не менее, под горячую руку может попасть именно он. Кажется, что в клубе из Пенсильвании из Малкина пытаются сделать козла отпущения и подтолкнуть самого Евгения к запросу на обмен. Достаточно вспомнить то, что ни одного из лидеров «Питтсбурга» авторитетные североамериканские инсайдеры так усиленно не отправляли в другие клубы по ходу карьеры.



Однако обменять Евгения будет нереально тяжело. Во-первых, многое упирается в огромный кэп-хит 34-летнего Малкина — 9.5 миллионов долларов, на который будет не так много желающих. Во-вторых, не совсем понятно, что может предложить потенциально новый клуб Джино Рутерфорду взамен. В-третьих, в контракте у Евгения стоит «No-movement clause» или по-русски запрет на перемещение. А значит далеко не факт, что Малкин захочет поехать в условный «Коламбус».

Сидни Кросби и Евгений Малкин Фото: Joe Sargent/Getty Images

Нужен ли трёхкратному обладателю Кубка Стэнли обмен? Скорее да, чем нет. В «Питтсбурге» магнитогорец выиграл практически всё, а в минувшем регулярном чемпионате показал, что по прежнему является одним из лучших центров НХЛ. И кто знает, как бы сложилась кубковая часть, если бы не огромная четырёхмесячная пауза? Сейчас кажется, что от обмена может выиграть и сам Евгений, которого в «Питтсбурге» перестали ценить, и старик Рутерфорд, который может освободить 9.5 миллионов под потолком.