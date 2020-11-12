Данис Зарипов вернулся в состав «Ак Барса», Рейдеборн займёт место в воротах

«Ак Барс» объявил состав на выездную встречу с челябинским «Трактором», сообщается на официальной странице казанской команды в «Твиттере».

В заявку вернулся капитан казанского клуба Данис Зарипов.

Пятёрки выглядят следующим образом:

Лямкин — Юдин, Азеведо — Кормье — Петров;

Викстранд — Рукавишников, Воронков — Сафонов — Зарипов;

Журавлёв — Хенкель, Доус — Да Коста — Тихонов;

Лучевников, Фисенко, Лукоянов — Бурмистров — Глухов.

Место в воротах займёт Адам Рейдеборн, его сменщиком станет 20-летний Амир Мифтахов.

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.