Овечкин рассказал о худшем выездном матче в своей карьере

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о самом чудовищном опыте на выезде в своей карьере.

«Самый такой выезд был в Нижнекамск. 2000-е года, я только попал в команду мастеров. Мы приезжали в гостиницу, и если оставались на один-два дня, то все понимали, что питаться будем только в «Макдоналдсе». Потому что на обед там давали резиновую курицу и промасленные макароны, которые были как доширак. Сейчас такого нет, но в 2002-2003 годах это было нормально.

Самый такой дворец был в Новокузнецке. Приезжаешь туда, только согрелся на разминке, пропотел, всё хорошо. И садишься на лавку, ждёшь своей смены и понимаешь, что у тебя ноги замёрзли. Там было холоднее, чем на улице. Так вот мы играли.

Конечно, отношение к москвичам на выездах чувствовалось. Болельщики нас не очень любили, тем более это «Динамо», всегда полные стадионы», — сказал Овечкин в ролике на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.