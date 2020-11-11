Овечкин: кто я в футболе? Месси

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в передаче «КраСава» про Антона Шунина рассказал Евгению Савину о своей любви к «Динамо» и знакомстве с английским футболистом Уэйном Руни.



«Хочу ли дебютировать за футбольное «Динамо»? Я — фанат московского «Динамо» вообще в любых видах спорта. Конечно, хотелось бы, если есть такая возможность у клуба. Всё зависит от стечения обстоятельств, от руководства, тренерского штаба и, конечно, команды.



Если бы дебютировал за «Динамо» в РПЛ, с кем бы обменялся футболкой? Я себе оставлю эту футболку.



Респект от какого самого крутого футболиста мне прилетал в «Инстаграме»? Из российских, понятное дело, от всех ребят. Друг за другом следим, все друг друга поддерживают. А так — от Уэйна Руни. Мы с ним хорошо общаемся, дружим, потому что он играл за «Ди Си Юнайтед». Мы смотрели его последний матч, когда он выступал там. Колоссальный класс, сразу видно опыт. Понятно, что уже не та форма, которая у него раньше была, но то, что он вытворяет с мячом, то, как видит поле, как читает игру, — это просто феноменально.



От кого ещё? С Месси я знаком, он тоже приезжал в Вашингтон, но так и не получил от него весточки из «Инстаграма».



Если брать Овечкина-хоккеиста и спроецировать уровень на футбол, то Овечкин — это кто? Месси (смеётся)», — приводит слова Овечкина Youtube-канал «КраСава».

Овечкин: хотел бы уже сейчас поиграть за «Динамо» в КХЛ. Но это пока нереально