Гончарук: опасался второго сезона в КХЛ. Он всегда важен для молодого игрока

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук признался, что опасался второго сезона в Континентальной хоккейной лиге.

«Честно скажу, я опасался второго сезона в КХЛ. Он всегда важен для молодого игрока. Я разговаривал с более опытными ребятами из «Торпедо», они предупреждали, что будет тяжело. Первый год ты «лимитчик», отчасти твоё присутствие в составе – требование регламента. А теперь, когда ты в команде на общих основаниях, когда приезжают новые игроки, — нужно доказывать свою необходимость вдвойне. Поэтому летом я постарался поработать над своими слабыми сторонами, успокоился, настроился психологически.

В нынешнем «Торпедо» много негабаритных хоккеистов, и это неплохо. Мне комфортно находиться в своей весовой категории. Быть может, в углах бороться иногда тяжеловато, но мы и правда отличаемся своей лёгкостью от других команд. Возможно, Дэвиду Немировски нравятся быстрые хоккеисты. Тренировки не особо продолжительные, зато очень интенсивные. Мы должны делать всё быстро на занятиях, чтобы это можно было применить в играх», — цитирует Гончарука пресс-служба КХЛ.