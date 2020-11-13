Житник: игроков НХЛ ждёт кризисный год. С контракта в $ 10 млн на руки выйдет один

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о зарплатах игроков НХЛ в сезоне-2020/2021.

«Настроения среди хоккеистов сейчас очень напряжённые – никто не знает, как тренироваться и к чему готовиться. Североамериканские лиги закрыты, очень мало рабочих мест в Европе, где, например, Германия и Англия даже не запустились. Многие игроки уже по девять месяцев без практики. Молодой ещё может столь долго сидеть, а для ветерана такой простой – профессиональная смерть.

Посмотрите, какой тяжёлый трансферный рынок НХЛ – подписываются в основном однолетние контракты на минимальные по меркам Северной Америки суммы. И это притом что в предстоящем сезоне 20% от контрактов уйдёт в эскроу, ещё от 10% игроки уже отказались из-за экономических последствий пандемии. Далее – налоги штата или провинции, в итоге на руки игроки получат около 20%. Причём, скорее всего, не от всей суммы годового контракта, а в пропорции 48/82 – если чемпионат сократят с 82 до 48 матчей.

Пока точных данных нет, но, опасаюсь, нужно готовиться к примерно такой арифметике – миллион с 10-миллионного контракта. Очевидно, что хоккеистов НХЛ ждёт кризисный год – тут не до жиру, быть бы живым», – цитирует Житника Russia-Hockey.