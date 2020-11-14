Травников: дворец в Новосибирске уже принимает видимые очертания, работы идут в графике

Губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета ХК «Сибирь» Андрей Травников рассказал о подготовке к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске и Омске в 2023 году.
«Верные поклонники и у соперника нашей «Сибири» — омского «Авангарда», которые, к сожалению, сегодня остались без домашних игр. Участие Омска в молодёжном чемпионате в качестве принимающей вместе с Новосибирском международные соревнования стороны позволило ускорить строительство новой арены в Омске.
Что касается новосибирского дворца спорта, то сегодня уже ведётся бетонирование монолитных вертикальных конструкций. Уже дошли до четвёртого этажа из шести. Проводится заливка колонн, перекрытий, монтаж металлоконструкций тренировочной и многофункциональной арен, в ближайшее время планируется начать работы по монтажу ограждающих конструкций — остеклению. Дворец уже начал принимать видимые очертания, работы идут в графике. Мы постоянно обсуждаем и делимся с нашими партнёрами ходом подготовки к чемпионату, накопленным опытом. И сегодня с Александром Владимировичем в очередной раз, что называется, сверили часы.
Мы сделаем всё, чтобы достойно организовать это масштабное мероприятие. К нам приедут тысячи болельщиков со всего мира, будущие звезды КХЛ и НХЛ. Не сомневаюсь, Новосибирск и Омск в 2023 году в очередной раз продемонстрируют, что в Сибири готовы — и умеют — проводить соревнования высокого уровня», — приводит слова Травникова пресс-служба «Авангарда».
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