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Крылов: новые арены в Новосибирске и Омске — это толчок к развитию хоккея в регионах

Крылов: новые арены в Новосибирске и Омске — это толчок к развитию хоккея в регионах
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал о подготовке к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске и Омске в 2023 году.

«До начала молодёжного чемпионата мира по хоккею остаётся немногим более двух лет. Посетил с рабочим визитом Омск, где мы провели рабочее совещание по статусу проекта новой арены, которая строится в рамках концессионного соглашения между компанией «Газпром нефть» и правительством Омской области. В Новосибирске удалось обсудить с Андреем Александровичем Травниковым основные направления сотрудничества на этапе подготовке к проведению МЧМ-2023. Здорово, что сибирский регион получит две современнейшие хоккейные арены — в Новосибирске и Омске. Это должно дать ещё больший толчок к развитию хоккея в регионах. Сибирь всегда славилась своими хоккеистами.

Также рассказал Андрею Александровичу о нашей программе развития массового хоккея, ведь хоккей для Новосибирской области, также как и для Омска, является, наверное, основным и самым популярным видом спорта. Договорились о тесном сотрудничестве и на уровне оргкомитета МЧМ, и на уровне клуба. Уверен, что вместе нам удастся провести один из лучших молодёжных чемпионатов мира по хоккею в истории», — приводит слова Крылова пресс-служба клуба.

Александр Крылов побывал с рабочим визитом на стройплощадке «Арены-Омск»
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