Новичок «Сочи» Красиков не поможет команде на выездной серии из-за травмы

«Сочи» на официальном сайте объявил состав на выездную серию.

«Леопарды» сыграют с минским «Динамо» (19 ноября) и «Йокеритом» (21 ноября).



Состав игроков, отправившихся в поездку:



Вратари: Максим Третьяк, Юэль Лассинантти, Иван Кульбаков;



Защитники: Юрий Александров, Давид Рундблад, Владислав Наумов, Иван Мищенко, Рафаэль Батыршин, Даниил Мироманов, Георгий Солянников, Олег Погоришный, Никита Седов;



Нападающие: Дмитрий Колготин, Герман Рубцов, Ансель Галимов, Ере Карьялайнен, Никита Точицкий, Даниил Апальков, Василий Глотов, Игорь Руденков, Амир Гараев, Даниил Огирчук, Данила Квартальнов, Мальте Стремвалль, Сергей Шмелев, Иван Казаков.



Отметим, что вратарь Алексей Красиков находится в списке травмированных, как и Павел Кукштель, получивший повреждение ранее, — игроки не смогут помочь команде на выезде.