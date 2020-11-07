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Экс-голкипер «Сибири» Алексей Красиков подписал контракт с «Сочи»

Экс-голкипер «Сибири» Алексей Красиков подписал контракт с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер Алексей Красиков подписал контракт с ХК «Сочи», сообщается на официальном сайте сочинского клуба.

Отмечается, что с вратарём подписан односторонний контракт до конца текущего сезона.

Ранее «Сибирь» расторгла контракт к Красиковым.

В минувшем сезоне 24-летний голкипер с новосибирской командой одержал 10 побед в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская в среднем за встречу 2,01 шайбы и отражая 93,5% бросков. Дважды российский голкипер оставил ворота в неприкосновенности, отыграв на ноль. В плей-офф Алексей появился на льду только в одном матче, сыграв чуть больше 33 минут.

В апреле 2020 года Красиков продлил контракт с «Сибирью» на три сезона. В нынешней регулярке Алексей принял участие в шести матчах, в которых не смог одержать ни одной победы. Процент отражённых бросков составил 90,4, а коэффициент надёжности — 2,80.

«Сибирь» расторгла контракт с голкипером Алексеем Красиковым
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