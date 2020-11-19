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Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн представил новый шлем

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн представил новый шлем
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» в официальном «твиттере» клуба показала новый шлем шведского голкипера Адама Рейдеборна.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

В нынешнем регулярном чемпионате 28-летний Рейдеборн в составе «Ак Барса» одержал 6 побед в 10 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 1,71 шайбы и отражая 93,1% бросков. Контракт шведа с казанским клубом рассчитан до конца сезона.

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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