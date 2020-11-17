Защитник Роман Абросимов перешёл в «Нефтехимик» из «Ак Барса», сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба.

26-летний Абросимов в минувшем чемпионате сыграл только в четырёх матчах за основную команду «Ак Барса», не отметившись результативными действиями. 23 декабря 2019 года «Ак Барс» обменял защитника в «Сочи». В составе «леопардов» защитник провёл 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых сделал две результативные передачи. В мае 2020 года Роман вернулся в «Ак Барс», но в этом сезоне не провёл за главную команду ни одного матча.

За карьеру в КХЛ российский защитник принял участие в 153 матчах, забросив три шайбы и сделав 10 голевых передач при показателе полезности "-4" и 177 минутах штрафного времени. В среднем за матч Абросимов проводит на льду 15 минут и 16 секунд.