ЦСКА забросил две шайбы минскому «Динамо» за 14 секунд

ЦСКА забросил две шайбы минскому «Динамо» за 14 секунд.



В середине третьего периода при счёте 2:1 в пользу московской команды защитник «Динамо» Дмитрий Знахаренко получил пятиминутный штраф за удар головой. Спустя 55 секунд после этого Брендан Лайпсик забросил третью шайбу российского клуба в матче. Ещё через две минуты Лайпсик оформил дубль, во второй раз реализовав удаление Знахаренко. Спустя всего 14 секунд Константин Окулов забросил ещё одну шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, ЦСКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 5:1.