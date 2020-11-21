Игроки «Барыса» Клещенко и Блэкер подрались на тренировке. Они пропустят выездные матчи
На тренировке «Барыса» перед отъездом в Уфу произошла драка между защитниками Джесси Блэкером и Никитой Клещенко, сообщает телеграм-канал «АренаБреда».
Оба игрока в итоге не поехали на выезд. 29-летний Блэкер выступает за казахстанский клуб с сезона-2018/2019. 23-летний Клещенко в прошлом сезоне дебютировал за «Барыс» в КХЛ.
22 ноября «Барыс» в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым». 24 ноября казахстанская команда в Санкт-Петербурге сыграет со СКА.
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