Ю. Михайлис — о неудачах «Барыса»: мало забиваем, плохо реализуем моменты

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

«Неплохой первый период в нашем исполнении, равная игра во втором, были моменты голевые, но их не использовали, а затем пропустили контратаку. Отмечу, что слабо сыграли в меньшинстве сегодня, «Салават» заслуженно победил. С чем связаны неудачи последних матчей? Мало забиваем, плохо реализуем моменты. Сегодня в третьем периоде у «Барыса» были три хорошие возможности забить, но ни одного гола в результате», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Это четвёртый кряду проигрыш казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 25 ноября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Барыс» 24 ноября в Санкт-Петербурге — со СКА.