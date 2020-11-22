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Ю. Михайлис — о неудачах «Барыса»: мало забиваем, плохо реализуем моменты

Ю. Михайлис — о неудачах «Барыса»: мало забиваем, плохо реализуем моменты
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

«Неплохой первый период в нашем исполнении, равная игра во втором, были моменты голевые, но их не использовали, а затем пропустили контратаку. Отмечу, что слабо сыграли в меньшинстве сегодня, «Салават» заслуженно победил. С чем связаны неудачи последних матчей? Мало забиваем, плохо реализуем моменты. Сегодня в третьем периоде у «Барыса» были три хорошие возможности забить, но ни одного гола в результате», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Это четвёртый кряду проигрыш казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 25 ноября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Барыс» 24 ноября в Санкт-Петербурге — со СКА.

«Барыс» в гостях проиграл «Салавату Юлаеву», потерпев четвёртое поражение кряду
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