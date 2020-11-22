Шипачёв: Крикунов сказал, что надо работать, и пока выходными не пахнет

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:2).

«Сегодня праздник у московского «Динамо», и нам очень хотелось поздравить ветеранов, руководство и болельщиков команды. Нужно и дальше играть здорово, чтобы развивать этот великий клуб.

Что касается игры, то мы победили, ребята красавцы. Мы разбирали «Трактор» перед матчем, это хорошая команда, которая высоко идёт в турнирной таблице. В ней собраны хорошие исполнители, они хорошо встречают соперника в средней зоне. А то, что кто-то говорит, что они не дают играть, так бывают такие моменты. Иногда и «Динамо» так играет. Главное результат. Если «Трактор» наверху, значит, они в полном порядке.

На самом деле, встреча с руководством, может, и повлияла на команду. Но мы проделали тяжёлую работу в перерыве, которая приносит свои плоды сейчас. Мы продолжаем и дальше тренироваться. Владимир Васильевич Крикунов сказал, что надо работать, у нас тренировки и пока выходными не пахнет. Но, как бы это ни было плохо для нас, это приносит результат. Всё хочется выигрывать, радовать себя, тренерский штаб, болельщиков и родных – всем приятно, когда мы побеждаем. Так что без труда не вытащишь и рыбку из пруда», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.