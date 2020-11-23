«Коламбус» заинтересован в подписании Микаэля Гранлунда и Майка Хоффмана

«Коламбус Блю Джекетс» намерен укрепить линию нападения. Клуб ищет форварда на рынке свободных агентов и претендует на Микаэля Гранлунда и Майка Хоффмана, сообщил журналист Эллиотт Фридман в эфире NHL Tonight.
Гранлунд в прошлом сезоне выступал за «Нэшвилл Предаторз». Туда нападающий был обменян из «Миннесоты Уайлд» на Кевина Фиалу. В минувшем сезоне Гранлунд набрал 30 (17+13) очков в 63 играх за «Нэшвилл» в текущем регулярном сезоне при коэффициенте полезности «-4». В 2010 году он был задрафтован «Миннесотой» в первом раунде под общим 9-м номером, а в 2017 году подписал контракт 3-летний контракт с клубом на $ 17,25 млн.
Ранее 30-летний Хоффман выступал за «Флориду Пантерз». Он зарабатывал $ 5,187 млн за сезон. В регулярном чемпионате на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах. В Кубке Стэнли Майк принял участие в пяти матчах, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.
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