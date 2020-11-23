Романцев: мы выполнили всё, что просили тренеры, и отсюда такой результат

Нападающий «Сибири» Данил Романцев подвёл итоги матча с ЦСКА (5:1).

«Получилась хорошая игра. Мы выполнили всё, что от нас просили тренеры, и отсюда такой положительный результат. Все довольны и двигаемся дальше. Если честно, то даже не думали о том, что «Сибирь» не выигрывала у ЦСКА на выезде с 2010 года. Просто выходили и играли.

Матч в Казани стал для «Сибири» уроком? Соглашусь. Тот матч стал для нас уроком, и мы его внимательно проанализировали. Сделали свои выводы, что нам ни при каком счёте не нужно отходить от своей игры и продолжать играть в свой хоккей.

«Сибирь» хорошо играет в большинстве только с топ-клубами? Я думаю, что это совпадение. Мы очень много уделяем внимания этому компоненту на тренировках, постоянно наигрываем и смотрим видео, анализируем, где и что можно улучшить. Получилось за счёт того, что мы больше были нацелены на ворота и делали больше бросков. Обычно мы пасуемся и не создаём никакой угрозы, поэтому и нет заброшенных шайб. Сегодня получилось так, что были броски, добивания и голы.

Насколько «Сибири» идут на пользу длительные паузы? Мы проделываем большой объём работы, когда выпадают такие паузы. Судя по результату, сегодня нам эта пауза пошла на пользу. Если брать предыдущую, то не совсем. Но мы всё равно постоянно работаем, анализируем и делаем что-то, чтобы улучшить нашу игру», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.