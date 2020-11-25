Лебрюн рассказал о сложностях в переговорах между профсоюзом и НХЛ
Известный североамериканский обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн поделился подробностями о сложностях в диалоге между профсоюзом игроков и Национальной хоккейной лигой.
«Слышал, что председатель профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер и комиссар НХЛ Гэри Беттмэн не разговаривали с прошлого четверга. Это говорит о том, как игроки относятся к вопросам отсрочки зарплаты или эскроу в НХЛ. Однако ещё можно преодолеть это. Думаю, следующая неделя станет очень важной.
Два лидера вели почти ежедневный диалог большую часть межсезонья, так что такой тупик в общении заслуживает внимания по этой причине. Но опять же, думаю, в конце концов они увидят выход из этой ситуации», — написал Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
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