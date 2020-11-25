Квартальнов: игроки «Ак Барса» подустали, но надо справляться с эмоциями

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б).



«Мы неплохо начали, но потом «Металлург» перехватил инициативу, опять удаления сделали своё дело. Здорово, что выстояли. Нужно больше бросать по воротам, без этого голов не будет. С нарушениями боремся, но пока не слишком получается. Нагрузка ложится на определённых игроков, поскольку восемь матчей за 16 дней — тяжело. Ребята подустали, может, отсюда серия удалений. Надо справляться с эмоциями. Сейчас отдохнём, приведём всё в порядок и на свежую голову разберём все моменты», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.



Напомним, казанский «Ак Барс» в серии буллитов обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:2.

«Металлург» потерпел 10-е поражение в последних 14 матчах, по буллитам уступив «Ак Барсу»