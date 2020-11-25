Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шайба Никиты Шашкова принесла «Сибири» четвёртую победу кряду

Шайба Никиты Шашкова принесла «Сибири» четвёртую победу кряду
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:2.

На 10-й минуте матча забил Пекка Йормакка с передач Данила Романцева и Олега Ли. Спустя минуту и 17 секунд Юусо Пуустинен удвоил преимущество новосибирцев. Ему ассистировали Микаэль Руохомаа и Егор Миловзоров. На шестой минуте второго игрового отрезка Глеб Зырянов с передач Джордана Мюррея и Геннадия Столярова отыграл одну шайбу. А в начале третьего периода Микс Индрашис сумел сравнять счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Мюррей и Лаурис Дарзиньш. Тем не менее в середине периода Никита Шашков вновь вывел гостей вперёд.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2020, среда. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Йормакка (Романцев, Ли) – 09:11' (5x5)   0:2 Пуустинен (Руохомаа, Миловзоров) – 10:28' (5x5)   1:2 Зырянов (Мюррей, Столяров) – 25:21' (5x5)   2:2 Индрашис (Мюррей, Дарзиньш) – 43:45' (5x4)   2:3 Шашков (Хохлов, Алексеев) – 50:16' (5x5)

Следующую встречу «Сибирь» проведёт 27 ноября с «Куньлунь Ред Стар». Рижане сыграют с «Сочи» 28 ноября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020