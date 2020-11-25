Шайба Никиты Шашкова принесла «Сибири» четвёртую победу кряду

«Сибирь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:2.



На 10-й минуте матча забил Пекка Йормакка с передач Данила Романцева и Олега Ли. Спустя минуту и 17 секунд Юусо Пуустинен удвоил преимущество новосибирцев. Ему ассистировали Микаэль Руохомаа и Егор Миловзоров. На шестой минуте второго игрового отрезка Глеб Зырянов с передач Джордана Мюррея и Геннадия Столярова отыграл одну шайбу. А в начале третьего периода Микс Индрашис сумел сравнять счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Мюррей и Лаурис Дарзиньш. Тем не менее в середине периода Никита Шашков вновь вывел гостей вперёд.

Следующую встречу «Сибирь» проведёт 27 ноября с «Куньлунь Ред Стар». Рижане сыграют с «Сочи» 28 ноября.