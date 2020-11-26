Канадский нападающий Шон Коллинз вернётся в КХЛ

Нападающий Шон Коллинз в ближайшее время вернётся в Континентальную хоккейную лигу и подпишет контракт с одним из её клубов, сообщил в «Твиттере» агент игрока Алёша Пилко.

В минувшем сезоне Коллинз выступал за «Сочи». 31-летний форвард принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности "-10" и 14 минутах штрафного времени.

За карьеру в лиге он также играл за «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности канадец провёл в КХЛ 240 матчей, набрав 118 (49+69) очков при полезности "-1" и 82 минутах штрафного времени.