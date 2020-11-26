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«Авангард» дома обыграл хабаровский «Амур», Найт и Чинахов набрали по три очка

«Авангард» дома обыграл хабаровский «Амур», Найт и Чинахов набрали по три очка
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Авангарда» Корбан Найт (2+1) и Егор Чинахов (1+2). Голкипер хозяев Игорь Бобков отразил 19 бросков. Шайбы у «Амура» забросили Валентин Пьянов и Гинек Зогорна.

Эта четвёртая кряду победа омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 28 ноября в гостях встретится с московским «Динамо», а «Авангард» 29 ноября в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2020, четверг. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Буше (Зернов, Якупов) – 04:13' (5x5)   2:0 Чинахов (Найт) – 05:15' (5x4)   2:1 Пьянов (Рассказов) – 14:58' (5x5)   3:1 Найт (Буше, Чинахов) – 37:41' (5x4)   3:2 Зогорна (Лугин, Сергиенко) – 47:12' (5x5)   4:2 Найт – 59:49' (en)
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