«Авангард» дома обыграл хабаровский «Амур», Найт и Чинахов набрали по три очка

Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Авангарда» Корбан Найт (2+1) и Егор Чинахов (1+2). Голкипер хозяев Игорь Бобков отразил 19 бросков. Шайбы у «Амура» забросили Валентин Пьянов и Гинек Зогорна.

Эта четвёртая кряду победа омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 28 ноября в гостях встретится с московским «Динамо», а «Авангард» 29 ноября в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар».