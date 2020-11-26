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ЦСКА в гостях уверенно обыграл ХК «Сочи»

ЦСКА в гостях уверенно обыграл ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шайбы в составе победителей забросили Мэт Робинсон, Антон Слепышев, Егор Афанасьев и Максим Шалунов. Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отразил 27 бросков. Единственный гол у «Сочи» забил Сергей Шмелёв с передачи Мальте Стрёмвалля.

Это пятое поражение клуба из Краснодарского края кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с рижским «Динамо», а ЦСКА в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 28 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2020, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Робинсон (Светлаков, Коростелёв) – 09:37' (5x5)   0:2 Слепышев (Локтионов) – 09:55' (5x4)   1:2 Шмелёв (Стрёмвалль) – 10:32' (5x5)   1:3 Афанасьев (Соркин) – 25:16' (5x5)   1:4 Шалунов – 58:54' (en)
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