ЦСКА в гостях уверенно обыграл ХК «Сочи»

ЦСКА обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шайбы в составе победителей забросили Мэт Робинсон, Антон Слепышев, Егор Афанасьев и Максим Шалунов. Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отразил 27 бросков. Единственный гол у «Сочи» забил Сергей Шмелёв с передачи Мальте Стрёмвалля.

Это пятое поражение клуба из Краснодарского края кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с рижским «Динамо», а ЦСКА в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 28 ноября.