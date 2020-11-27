Обладатель Кубка Гагарина Войтек Вольски победил в канадском аналоге «Ледникового периода»
Известный нападающий Войтек Вольски, ставший обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» (2016), победил в шестом сезоне телевизионного шоу Battle of the Blades (российский аналог — «Ледниковый период»).
В паре с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Меган Дуамель он выиграл главный приз, который равняется $ 100 тыс. и должен быть направлен на благотворительные цели.
«Очень горжусь тем, чего мы достигли, благодарю всех за поддержку», — отметил Вольски в своём «твиттере».
Посмотреть видео можно в «твиттере» телекомпании CBC.
Прошлый сезон Вольски начинал в «Куньлунь Ред Стар» (четыре очка в 19 матчах), а закончил в чешском «Тршинеце» (10 голов и семь результативных передач в 13 матчах).
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