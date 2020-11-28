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«Автомобилист» потерпел пятое поражение кряду, с крупным счётом проиграв ЦСКА

«Автомобилист» потерпел пятое поражение кряду, с крупным счётом проиграв ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 5:1.

На пятой минуте матча Максим Шалунов с передач Константина Окулова и Максима Мамина. В середине второго периода Мамин удвоил преимущество москвичей. Ему ассистировал Шалунов. Через полторы минуты Павел Карнаухов с передач Сергея Андронова и Андрея Локтионова забросил ещё одну шайбу. Антон Слепышев на 48-й минуте забил четвёртый гол ЦСКА в матче, ему ассистировали Брендан Лайпсик и Марио Кемпе. В середине периода Павел Дацюк с передачи Анатолия Голышева отыграл одну шайбу, после чего Шалунов оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2020, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Шалунов (Окулов, Мамин) – 04:37' (5x5)   0:2 Мамин (Шалунов) – 31:01' (5x5)   0:3 Карнаухов (Андронов, Локтионов) – 32:34' (5x5)   0:4 Слепышев (Лайпсик, Кемпе) – 47:46' (5x5)   1:4 Дацюк (Голышев) – 50:47' (5x5)   1:5 Шалунов (Окулов, Мамин) – 54:56' (5x5)

Следующий матч ЦСКА проведёт 1 декабря с «Куньлунем». «Автомобилист» 30 ноября встретится с «Салаватом Юлаевым».

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