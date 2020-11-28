«Автомобилист» потерпел пятое поражение кряду, с крупным счётом проиграв ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 5:1.



На пятой минуте матча Максим Шалунов с передач Константина Окулова и Максима Мамина. В середине второго периода Мамин удвоил преимущество москвичей. Ему ассистировал Шалунов. Через полторы минуты Павел Карнаухов с передач Сергея Андронова и Андрея Локтионова забросил ещё одну шайбу. Антон Слепышев на 48-й минуте забил четвёртый гол ЦСКА в матче, ему ассистировали Брендан Лайпсик и Марио Кемпе. В середине периода Павел Дацюк с передачи Анатолия Голышева отыграл одну шайбу, после чего Шалунов оформил дубль.

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Следующий матч ЦСКА проведёт 1 декабря с «Куньлунем». «Автомобилист» 30 ноября встретится с «Салаватом Юлаевым».