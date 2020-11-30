Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Михаил Мальцев вернулся в «Нью-Джерси» из аренды в СКА

Михаил Мальцев вернулся в «Нью-Джерси» из аренды в СКА
Хоккей / НХЛ 0

СКА на своём официальном сайте объявил о расставании с нападающим Михаилом Мальцевым, выступавшим за петербургский клуб на правах аренды. Хоккеист возвращается в «Нью-Джерси Дэвилз». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Нападающий Михаил Мальцев покидает СКА в связи с окончанием срока арендного соглашения. Хоккейный клуб СКА благодарит Михаила за игру и помощь во время сложного отрезка сезона и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

22-летний хоккеист сыграл четыре матча в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, не забросив ни одной шайбы и отдав одну результативную передачу при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени. В последний раз Мальцев выходил на лёд 7 октября.

Михаил Мальцев может покинуть СКА
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020