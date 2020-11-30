Михаил Мальцев вернулся в «Нью-Джерси» из аренды в СКА

СКА на своём официальном сайте объявил о расставании с нападающим Михаилом Мальцевым, выступавшим за петербургский клуб на правах аренды. Хоккеист возвращается в «Нью-Джерси Дэвилз». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Нападающий Михаил Мальцев покидает СКА в связи с окончанием срока арендного соглашения. Хоккейный клуб СКА благодарит Михаила за игру и помощь во время сложного отрезка сезона и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

22-летний хоккеист сыграл четыре матча в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, не забросив ни одной шайбы и отдав одну результативную передачу при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени. В последний раз Мальцев выходил на лёд 7 октября.