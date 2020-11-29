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Михаил Мальцев может покинуть СКА

Михаил Мальцев может покинуть СКА
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Михаил Мальцев, который был арендован у «Нью-Джерси», покинет санкт-петербургский СКА.

22-летний хоккеист сыграл четыре матча в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, не забросив ни одной шайбы и отдав одну результативную передачу при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени. В последний раз Мальцев выходил на лёд 7 октября.

Кроме того, сообщается, что СКА намерен сохранить всех иностранных хоккеистов в команде. В санкт-петербургском клубе стало семь легионеров после перехода нападающего Мальте Стрёмвалля. Ни с кем из них в СКА расставаться не планируют.

Напомним, что Стрёмвалль перешёл из «Сочи» в СКА в обмен на трёх хоккеистов.

СКА выменял ещё одного легионера. Зачем Питеру швед Стрёмвалль?
Теперь у «армейцев» уже семь иностранцев. Отказываться от кого-то они не собираются.
Нападающий «Сочи» Мальте Стрёмвалль перешёл в СКА в обмен на трёх игроков
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