Михаил Мальцев может покинуть СКА
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Михаил Мальцев, который был арендован у «Нью-Джерси», покинет санкт-петербургский СКА.
22-летний хоккеист сыграл четыре матча в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, не забросив ни одной шайбы и отдав одну результативную передачу при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени. В последний раз Мальцев выходил на лёд 7 октября.
Кроме того, сообщается, что СКА намерен сохранить всех иностранных хоккеистов в команде. В санкт-петербургском клубе стало семь легионеров после перехода нападающего Мальте Стрёмвалля. Ни с кем из них в СКА расставаться не планируют.
Напомним, что Стрёмвалль перешёл из «Сочи» в СКА в обмен на трёх хоккеистов.
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Теперь у «армейцев» уже семь иностранцев. Отказываться от кого-то они не собираются.
Нападающий «Сочи» Мальте Стрёмвалль перешёл в СКА в обмен на трёх игроков
- 29 ноября 2020
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