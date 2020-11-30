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Дженовей: игра «Автомобилиста» становится лучше, но пока не удаётся победить

Дженовей: игра «Автомобилиста» становится лучше, но пока не удаётся победить
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Автомобилиста» Чарльз Дженовей прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:1 ОТ).

«Конечно, разочарованы, что не удалось сегодня взять два очка. Продолжаем работать над своей игрой, она становится лучше, но пока не удаётся выиграть. Мне кажется, в последних трёх встречах мы действуем гораздо лучше. У нас один из лучших процентов реализации в КХЛ, но не каждый вечер удаётся забивать в большинстве. Соперники постоянно находился на линии броска, действовали плотно и дисциплинированно», — приводит слова Дженовея пресс-служба лиги.

Это шестой кряду проигрыш екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 3 декабря дома встретится с московским «Динамо», а «Салават Юлаев» 2 декабря в Хельсинки — с финским «Йокеритом».

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