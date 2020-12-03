Мэйсек: «Автомобилист» старался, много владел шайбой. Но против нас играл хороший соперник

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:7).

«Они реализовали моменты. Нам же стоило придерживаться плана на матч, нужно было играть проще в некоторых моментах, но многое сегодня не удалось.

Включились в игру только в третьем периоде? Команда играла хорошо, мы старались, трудились, много владели шайбой. Но играли с очень хорошим соперником, с хорошим подбором игроков. Возможно, в третьем периоде мы заиграли с мыслью, что нам уже нечего терять. Не знаю, почему не получилось с самого начала», — передаёт слова хоккеиста корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 5 декабря в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Автомобилист» 6 декабря в Казани — с «Ак Барсом».