Мэйсек: «Автомобилист» старался, много владел шайбой. Но против нас играл хороший соперник

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:7).
«Они реализовали моменты. Нам же стоило придерживаться плана на матч, нужно было играть проще в некоторых моментах, но многое сегодня не удалось.
Включились в игру только в третьем периоде? Команда играла хорошо, мы старались, трудились, много владели шайбой. Но играли с очень хорошим соперником, с хорошим подбором игроков. Возможно, в третьем периоде мы заиграли с мыслью, что нам уже нечего терять. Не знаю, почему не получилось с самого начала», — передаёт слова хоккеиста корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 5 декабря в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Автомобилист» 6 декабря в Казани — с «Ак Барсом».
- 3 декабря 2020
-
20:36
-
20:31
-
20:23
-
20:05
-
20:01
-
19:45
-
19:37
-
19:28
-
19:20
-
19:14
-
18:39
-
18:35
-
18:32
-
18:31
-
18:27
-
18:18
-
18:05
-
18:01
-
17:56
-
17:50
-
17:41
-
17:22
-
16:58
-
16:47
-
16:12
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:23
-
14:15
-
14:12
-
13:57
-
13:30
-
13:10