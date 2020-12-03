Никитин: у ЦСКА нет самоцели выиграть каждую игру регулярного чемпионата

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:4).
«Плохо начали, слишком большой гандикап дали команде Минска. Моменты имели, и большинство, конечно, нужно было решать, брать на себя ответственность. Двоякое впечатление от игры, вроде бы и старались, но были невнимательны к тем моментам, на которые обращали внимание. Поэтому и проиграли.
Что не так с командой? С командой всё нормально. Мы плохо начали, проигрывали нейтральные шайбы, отсюда и статистика первого периода. Чтобы реализовывать большинство, как я и сказал, нужно брать на себя ответственность. Ключевой момент – бросок. Это то, что даёт шанс забить гол.
Почему дома играем не так, как на выезде? Много факторов влияют на результат. Хорошо проехали выезд и, может быть, где-то концентрация отсутствовала. Я не скажу, что мы плохо играли. Пропускали порой глупые, несвойственные нам шайбы – в этом и причина. Потом приходилось затрачивать очень много сил, чтобы вытаскивать игры. Одно тянет другое, как в снежный ком попадаешь: с «Куньлунем» — выскочили, сегодня – нет. Команда соперника была системнее, ребята мастеровитее.
Физическая форма, мотивация, индивидуальные ошибки – хоккей из этого состоит. Бывает, что чего-то одного не хватает или начинает зависеть от соперника. Сегодня Минск хотел, а мы, может быть, и переломили за счёт желания и движения ход матча. Но отставание было достаточным, для победы соперника.
Во-первых, у нас нет самоцели выиграть каждую игру и за 15 туров стать чемпионом гладкого чемпионата. Во-вторых, чтобы команда строилась, чтобы молодые игроки, которые в том году были не в первых звеньях, прибавляли – им нужно проходить через хорошие и плохие игры, через нагрузки психологические и физические. Это эволюция хоккейная. Если через неё не прошёл, то ты не вырастешь», — приводит слова Никитина пресс-служба клуба.
- 3 декабря 2020
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