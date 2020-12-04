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The Athletic: штаб «Кэпиталз» ожидает, что к началу сезона Самсонов будет в хорошей форме

The Athletic: штаб «Кэпиталз» ожидает, что к началу сезона Самсонов будет в хорошей форме
Хоккей / НХЛ 0

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился на своей странице в «Твиттере» информацией о восстановлении вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова после травмы.

«Мне сообщили, что Илья Самсонов, который из-за травмы верхней части тела пропустил рестарт сезона, участвует во всех тренировках на льду и за его пределами.

Он движется в правильном направлении. Тренерский штаб ожидает, что к началу сезона Илья будет в хорошей форме», — написал Эль-Башир.

Напомним, из-за повреждения российский голкипер пропустил плей-офф. Сообщалось, что у голкипера защемление нерва в спине.

В прошлом сезоне Самсонов сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2.55.

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