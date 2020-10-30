Дмитрий Орлов: Самсонов готов стать первым номером «Вашингтона»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов оценил уровень голкиперов Хенрика Лундквиста и Ильи Самсонова.
«Когда стартует сезон НХЛ? Вот же было уведомление, что ориентировочная дата — 1 января 2021 года. И что отменили «Зимнюю классику» и «Матч всех звёзд». Это пока все новости, которые мы знаем. Мы, хоккеисты, тоже не знаем, будет ещё сдвиг или мы всё-таки начнём 1 января. Сами сидим и ждём.
Лундквист в глазах игроков «Кэпиталз» — такая же легенда, как Буффон в футболе? Да, конечно. Я сам с Хенриком ещё не знаком. Ни разу не доводилось с ним играть. Но очень любопытно с ним пообщаться. Лундквист — легенда в нашем виде спорта. И человек интересный, и опытный игрок для нашей команды.
Готов ли Самсонов стать первым номером «Вашингтона»? Да, Илюха провёл хороший сезон. В конце чемпионата у всего «Вашингтона» чуть не пошла игра, поэтому у Самсонова прибавилось поражений в статистику. Но он — талантливый пацан. И если у него будет голова на плечах, то всё будет хорошо», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».
Напомним, что Лундквист с 2005 года выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». В начале октября было объявлено о его переходе в «Кэпиталз».
Для Самсонова минувший сезон НХЛ стал дебютным, он стал первым вратарём в истории лиги, победившим в своих первых восьми выездных матчах. Также россиянин установил рекорд клуба с 12 победами в 14 дебютных встречах.
- 30 октября 2020
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