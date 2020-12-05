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Лямся: сейчас у «Салавата» сложный период в атаке. Нужно просто забить «грязный» гол

Лямся: сейчас у «Салавата» сложный период в атаке. Нужно просто забить «грязный» гол
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (0:3).

«Сегодня разочарован результатом. Мы играли с очень сильной командой, которая хорошо защищается. В таких матчах и в такой лиге нельзя лишь надеяться, что всё получится. Нужно работать, а нам этого не хватило. Наша защита провела хороший матч, но мы не можем забить, и сейчас это проблемный момент. Думаю, эти обстоятельства и сыграли решающую роль.

В первую очередь нам нужно вернуться к основам — где-то просто стоит забить «грязный» гол. Нужно экранировать голкипера и искать шансы на отскоках. Это должно помочь. Стараемся играть очень красиво, ищем красивые моменты, а нужно упростить хоккей и вернуться к базовой игре. Сейчас у нас сложный период в атаке», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Дубль Яшкина и шат-аут Ерёменко принесли московскому «Динамо» победу над «Салаватом»
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