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Ерёменко: каждая победа драгоценна, для меня каждый матч — как последний

Ерёменко: каждая победа драгоценна, для меня каждый матч — как последний
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:0).

«Конечно, каждая победа драгоценна. Тем более в моем возрасте, когда каждая победа – как последняя. Здорово, что выиграли, тем более практически на родном льду. Спасибо ребятам, помогли в трудную минуту. Это наша общая победа.

Матчи на ноль самые трудные. Главное, выиграли. В Уфе это делать вдвойне приятно, с такой колоссальной поддержкой, с такими болельщиками. Спасибо огромное, что меня помнят ещё.

Обмен Гарипова? Всю жизнь люблю конкуренцию. Здоровую, хорошую конкуренцию. Ты растёшь, когда идёт работа вратарей. Мы постоянно варимся в одном котле, находимся в одной команде и делаем одно дело. Это здорово.

Я, наверное, нахожусь в таком хорошем возрасте, когда готовлюсь к каждому матчу, не смотрю, буду играть или нет. Выхожу и работаю от начала до конца. Готовлюсь каждый день. Каждый матч для меня — как последний», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Дубль Яшкина и шат-аут Ерёменко принесли московскому «Динамо» победу над «Салаватом»
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