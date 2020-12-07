Артемий Панарин заключил контракт с Reebok

Российский хоккеист и лучший крайний нападающий НХЛ Артемий Панарин присоединился к команде амбассадоров Reebok. Бренд на протяжении многих лет был официальным спонсором Национальной хоккейной лиги.



В начале 2021 года Артемий Панарин представит новую кампанию, в которой известный хоккеист в очередной раз продемонстрирует свою готовность менять правила игры и идти к своей цели.



«Я рад присоединиться к команде Reebok, и мне очень интересно начать работу с брендом с такой богатой историей, ведь спорт и тяжёлые тренировки — это неотъемлемая часть моей жизни. Я знаю, как важно чувствовать поддержку в те напряжённые моменты, когда ты стремишься достигнуть большого результата. Знаю, как сложно идти к своей цели, не обращая внимания на множество преград и барьеров. Уверен, что результат нашего взаимодействия с Reebok всем понравится и придаст сил и мотивации многим», — сказал спортсмен.



Reebok на протяжении многих лет поддерживает тех, кто выбирает активный образ жизни. Вместе с Панариным бренд продолжит вдохновлять людей во всем мире достигать большего и идти в своих стремлениях до конца.



Артемий Панарин — обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира среди молодёжи, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира по хоккею, обладатель призов «Золотой шлем» (КХЛ, 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016) и «Харламов Трофи» (2016)».