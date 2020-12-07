Вадим Шипачёв будет капитаном сборной России на Кубке Первого канала

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Вадим Шипачёв будет капитаном национальной команды на Кубке Первого канала, заявил главный тренер сборной Валерий Брагин.
«В команду вызваны три вратаря и пять пятёрок, каждый из игроков получит шанс проявить себя. В команде хороший баланс между молодыми и опытными хоккеистами – четыре хоккеиста в составе – 2000 года рождения. Самый опытный игрок — Вадим Шипачёв, он будет назначен капитаном команды.
К сожалению, мы не досчитались нескольких ведущих игроков, которые выбыли из-за травм, но вызванные хоккеисты и система нашей игры должны в полной мере компенсировать эти потери», — приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.
Кубок Первого канала пройдёт с 17 по 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.
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