Вадим Шипачёв будет капитаном сборной России на Кубке Первого канала

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Вадим Шипачёв будет капитаном национальной команды на Кубке Первого канала, заявил главный тренер сборной Валерий Брагин.

«В команду вызваны три вратаря и пять пятёрок, каждый из игроков получит шанс проявить себя. В команде хороший баланс между молодыми и опытными хоккеистами – четыре хоккеиста в составе – 2000 года рождения. Самый опытный игрок — Вадим Шипачёв, он будет назначен капитаном команды.

К сожалению, мы не досчитались нескольких ведущих игроков, которые выбыли из-за травм, но вызванные хоккеисты и система нашей игры должны в полной мере компенсировать эти потери», — приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

Кубок Первого канала пройдёт с 17 по 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.