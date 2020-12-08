Голкипер «Трактора» Федотов прокомментировал вызов в сборную России на этап Евротура

Голкипер «Трактора» Иван Федотов прокомментировал вызов в сборную России на второй этап Евротура — Кубок Первого канала.

«Неожиданностью не стало, в голове где-то держал возможность вызова. И всё равно были сомнения в голове. Понятно, что каждый, кто выступает на высоком уровне, хочет выступать за свою страну. Это очень приятно. Пока удовлетворения никакого нет, это всего лишь вызов для меня. Надо стараться более стабильно попадать, чаще вызываться. Тогда уже можно будет о чём-то говорить. Пока что это новый звонок для меня, новое испытание. Всегда интересно, когда что-то новое происходит, новые вызовы. Здорово, что есть такая возможность проявить себя за свою страну.

Скоротечный турнир, поэтому тренерский штаб и руководство заранее обдумывают план действий. Как приеду, думаю, всё понятно будет. Расскажут, покажут. Надо сконцентрироваться на оставшихся играх, вернуться в своё русло. Ребятам отдохнуть, мне съездить в сборную, и потом с новыми силами до нового года провести отрезок», — цитирует Федотова пресс-служба челябинского клуба.